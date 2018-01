O homem mais alto do mundo, o turco Sultan Kosen, encontrou a mulher mais baixa do mundo, a indiana Jyoti Amge. Juntos posaram para as fotografias, esta sexta-feira, nas pirâmides de Gizé, no Egito. Kosen mede 2,43 metros e Amge mede menos de 63 centímetros (62,8 cm). Ambos fazem parte do Livro de Recordes do Guinness. Estão de visita ao Egito, numa campanha para promover o turismo no país.