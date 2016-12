Um homem injeta, há quase 30 anos, veneno de cobra no próprio corpo por curiosidade, ao mesmo tempo que acredita que essa ação o está a tornar inume aos répteis.

Steve Ludwin, de 49 anos, sempre lidou com cobras. O pai era fascinado por répteis e quando era mais novo chegou a ser mordido algumas vezes.

A dor é como se alguém te tivesse batido com uma marreta e esmagado a mão, ao mesmo tempo que sentes arder debaixo da pele”, explicou à CNN.

Apesar da dor dessas experiências, o músico londrino não ganhou medo aos animais, antes pelo contrário, passou a injetar veneno de cobra no próprio corpo para compreender as consequências. Hoje, acredita que é inume a boa parte dos répteis.

Ludwin tem 17 cobras no seu apartamento, das quais 15 são venenosas. Entre as espécies mais perigosas do mundo tem em casa uma mamba negra, uma víbora das palmeiras, uma cascavel da costa oeste do México e uma píton-verde-de-árvore.

Nas últimas três décadas, o londrino alternou entre doses diárias de veneno e injeções periódicas mensais.

O homem acredita que as injeções de veneno de cobra lhe garantem, não só imunidade a dentadas dos répteis, como também têm contribuído para melhorar a sua saúde e aspeto jovem.

Não existe, até ao momento, nenhuma investigação científica que corrobore as causas e os efeitos desta prática. Mas Steve Ludwin tem vindo a colaborar com especialistas que procuram explicar as consequências do uso do veneno no ser humano e, com isso, criar antídotos.

Steve é uma unidade de produção, ele tem produzido anticorpos contra todos esses venenos diferentes”, disse Brian Lohse, professor de química e biologia molecular, atestando que nunca incentivaram o londrino a consumir veneno de cobra. “É perigoso, ele pode morrer por causa disso”.

Apesar do perigo, Steve garante que vai continuar a injetar veneno porque acredita que é benéfico.