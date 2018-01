Um professor e historiador de cinema na universidade de St Mary’s, na Califórnia, estava em entrevista por Skype para a televisão Al Jazeera quando foi interrompido pelo filho. Enquanto Daniel Smith-Rowsey comentava em direto os Globos de Ouro e o assédio sexual, a criança de cinco anos entrou no escritório. O vídeo foi partilhado pelo meio de comunicação no Youtube na passada seguda-feira.

Rapidamente o jornalista com quem Daniel estava a conversar, Sohail Rahman, deu as boas vindas a Rainier, cuja alcunha é Razor.

Durante o resto da entrevista, a criança permaneceu em frente da câmara, a brincar com um carrinho, chegando a encostar a cabeça no ombro do pai.

Mais tarde, ainda no mesmo dia, Daniel enviou um e-mail ao programa Today da NBC, onde explicou o que aconteceu.

Quando a entrevista estava a terminar, o pequeno Razor acenou em forma de despedida.

O momento partilhado, que conta já com milhares de visualizações, é o que a Al Jazeera chamou "o nosso momento BBC". Em março do ano passado, Robert Kelly, um professor de ciências políticas, estava a dar uma entrevista em direto para a BBC, quando os dois filhos interromperam a transmissão.

Daniel já reagiu no Twitter.

Thank you #Aljazeera. The door was meant to be locked! But perhaps it's good to have some levity in the midst of tackling some serious issues.



And thank you - his mother and I find our little cherub adorable as well. https://t.co/FqumtSY6fy