Johanna Watkins tem 29 anos, vive no Estado de Minnesota, nos EUA, e sofre de uma doença rara do sistema imunológico chamada "Síndrome de Ativação de Células Mastócitas" (Mast Cell Activation Syndrome).

Trata-se de uma condição imunológica em que as células mastócitas, não funcionam corretamente, originando várias doenças crónicas como a anafilaxia. A gravidade da doença pode variar de pessoa para pessoa.

A anafilaxia é uma reação alérgica grave, que pode resultar em dificuldade respiratória, perda de consciência ou até mesmo morte, caso não seja rapidamente tratada.

Antes de lhe ser diagnosticado a "Síndrome de Ativação de Células Mastócitas" (Mast Cell Activation Syndrome), Johanna Watkins trabalhava como professora e fazia várias caminhadas com o marido. Nessa altura, ainda que já tivesse sintomas de erupções cutâneas raras, ainda conseguia ter uma vida normal.

Com o tempo, a doença tornou-a alérgica a praticamente tudo. Só é tolerante a 15 alimentos e em casos alérgicos graves está sujeita a sofrer um choque anafilático capaz de lhe tirar a vida.

A norte-americana não pode beijar o marido, Scott Watkins, nem passar muito tempo com ele na mesma sala, uma vez que é alérgica ao seu cheiro.

Quando se casou em 2013, Johanna Watkins não fazia ideia de que a doença que tinha atingisse um estado tão grave, chegando mesmo a prejudicar o seu casamento.

Começámos a notar que cada vez que o Scott entrava no quarto eu sentia-me cada vez pior. Os meus sintomas agravavam-se. Houve um dia em que ele saiu para cortar o cabelo e quando regressou e entrou no quarto, eu comecei a ter os meus sintomas anafiláticos e ele teve de sair," afirma Johanna, em entrevista à BBC

Foi no ano passado que o casal descobriu que não podia ter um contacto físico normal, tornando-se praticamente impossível partilhar os mesmos espaços.

Foi uma realidade horrível (...) eu estava a reagir brutalmente ao meu marido. Antes já tinha reagido com os meus pais e a outras pessoas mas foi horrível quando comecei a ter reações alérgicas com o Scott", acrescenta.

Atualmente, marido e mulher vivem numa casa de amigos da família, em Olsons, enquanto a casa onde viviam está em obras para se tornar mais segura para Johanna. A única maneira de comunicarem é através do telefone, uma vez que Scott fica na parte de baixo da casa e Johanna no sótão.

Johanna Watkins só não é alérgica aos irmãos, mesmo assim, estes têm de usar máscaras e roupas especiais quando entram no quarto para cuidar dela.

A mulher já fez vários tratamentos, mas nenhum resultou até agora. Os médicos não sabem se algum dia a situação que vive irá mudar.

Atualmente, Johanna Watkins vive sozinha no sótão da casa, com as janelas e as portas fechadas. Neste espaço é obrigada a ter um filtro purificador do ar.