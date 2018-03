Num safari na Tanzânia, uma chita invadiu a viatura e pregou um grande susto aos passageiros.

O jipe com turistas parou a observar três chitas e uma delas resolveu entrar. O animal "inspecionou" o carro, cheirando todos os cantos, mas não fez nada às pessoas. 10 minutos mais tarde acabou por sair da viatura.

"Começamos a perceber que uma das chitas ficou curiosa com o jipe", começou por dizer Britton Hayes, um dos turistas, citado pela Komo News.

Dentro do veículo, as pessoas ficaram imóveis para não assustar o animal e a solução resultou. O turistas explicou que quando se aperceberam do que ia acontecer já era tarde para arrancar, até porque as chitas são um dos animais mais rápidos do mundo e podiam seguir o jipe.

"Era demasiado tarde para irmos embora depressa ou algo do género, porque não queremos assustar os animais. Quando isso acontece, as coisas normalmente correm mal", defende.

Veja o momento.