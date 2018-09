Um homem que se atrasou para um voo em direção a Amesterdão, na Holanda, resolveu entrar na pista e fazer com o que o avião não levantasse voo, no aeroporto de Dublin, na Irlanda.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, As portas de embarque para o avião da companhia aérea Ryanair com destino à capital holandesa fecharam pouco antes das 07:00, desta quinta-feira. No entanto, um casal chegou atrasado e queria ainda embarcar nesse voo.

Ao perceber que ia perder o voo, o homem começou a ficar agitado e resolveu acenar através da janela do edifício do aeroporto para impedir que o avião partisse.

Ao ver que não estava a resultar, o passageiro conseguiu sair por uma porta e correu em direção à pista a gritar e a implorar que o piloto esperasse por si.

O avião estava ainda a preparar-se para descolar, mas o desespero do homem não o impediu de levantar voo.

Ainda de acordo com o The Guardian, o homem, com cerca de 20 anos, foi detido pela polícia e levado para a esquadra de Ballymun.

Moments earlier he’d been inside banging on the window of the terminal asking ground crew to hold the plane. He somehow made it out to the Ryanair aircraft which was taxiing. When police arrived there was a scuffle and he was pinned to the tarmac. 2/... @BBCNewsNI pic.twitter.com/mzEbD6fHyw

