Um homem, alegadamente alcoolizado, entrou num aeroporto russo para total alerta e pânico de passageiros, seguranças e funcionários.

O automóvel circulou durante vários minutos, sem que ninguém o conseguisse parar. Os motivos do condutor não são claros, mas de acordo com a imprensa estrangeira, o homem decidiu entrar no aeroporto por questões passionais.

O insólito caso teve lugar no aeroporto de Kazan, capital e a maior cidade da república do Tartaristão na Rússia, e apesar do aparato ninguém ficou ferido.

Por outro lado, os estragos provocados pelo veículo estão estimados em 100 mil euros.

O condutor, detido no local, foi condenado a 15 dias de prisão.