Um ladrão que estava prestes a roubar um carro estacionado à porta de casa foi surpreendido pelo proprietário... nu. Aconteceu algures no Reino Unido, na noite de terça-feira.

O dono da viatura não só surpreendeu o assaltante, como ainda o deteve, depois de persegui-lo e atirá-lo ao chão.

O momento foi registado por uma câmara de vigilância e foi partilhado no Facebook pela namorada do proprietário.

Nas imagens pode ver-se o ladrão a circundar a viatura até abrir a porta da frente do lado do passageiro. Foi nesse instante que o alarme do Range Rover disparou.

Apesar do alarido causado pelo alarme, o assaltante entra no carro, passa para o lugar do condutor e é nesse momento que surge um homem a correr na sua direção, sem uma única peça de roupa.

O ladrão tenta fugir, mas o proprietário apanha-o e derruba-o.