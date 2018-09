Não foi a primeira vez naquele restaurante, mas foi a última para um triatleta alemão, depois de comer 100 pratos de sushi num restaurante all you can eat na Alemanha.

Jaroslav Bobrowski, 30 anos, participante do Iron Man, uma das provas de triatlo mais duras do mundo, foi banido do China City em Landshut, na Bavária, por comer demasiado.

Era cliente regular do buffet de 15,90 euros do running sushi (pequenos pratos com comida estão sempre a circular num tapete), mas não será mais.

“Ele come por cinco pessoas. Não é normal", disse o proprietário ao Passauer Neue Presse.

Foi o que aconteceu no último fim de semana.

"Quando estava a sair, queria deixar uma gorjeta, mas o empregado não a quis aceitar. Fui banido por comer demasiado. Estou estupefacto", disse o atleta ao The Local.

Jaroslav Bobrowski, que é engenheiro informático de profissão, segue uma dieta radical, na qual chega a estar em jejum durante 20 horas, para depois comer "até sentir-se cheio", com o objetivo de manter a sua massa gorda abaixo dos 10%.