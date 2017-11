Um crocodilo branco adulto foi avistado no rio Adelaide, no Território do Norte, na Austrália, no domingo. O réptil, com cerca de três metros de comprimento, não passou despercebido aos turistas e funcionários que seguiam a bordo de um cruzeiro.

"Pearl", pérola na tradução, como foi batizado o crocodilo, deve a sua cor a uma alteração dermatológica conhecida como hipomelanose, devido à baixa concentração de melanina.

Um investigador da Universidade Charles Darwin, Adam Britton, explicou a origem da cor branca do crocodilo.

Durante a incubação, se os ovos no ninho ficarem demasiado quentes podem ocorrer erros na divisão das células e causar mutações. Pode resultar numa mutação da cor ou num padrão diferente de escamas na pele.”

Segundo Britton, crocodilos jovens com esta coloração não são raros. O que é estranho em "Pearl" é o facto de já ser adulto e ainda ser branco.

É um bocadinho menos comum ver um crocodilo adulto com essa coloração mais clara.”

Mas esta não é a primeira vez que um crocodilo branco é visto no Território Norte. Os habitantes locais acreditam que "Pearl" pode ser familiar de um outro crocodilo, também com hipomelanose, que foi abatido, em 2014, após ter matado um pescador.