Com a chegada do calor, chegam também os mosquitos. Para os manter à distância usa-se, muitas vezes, repelentes, contudo alguns são ineficazes. Mas os fuzileiros britânicos encontraram uma solução barata e inesperada. E a surpresa está no facto de ser um spray hidratante e não um repelente.

Quando estão em missão, os comandos britânicos usam um spray hidratante, da marca Avon, que custa pouco mais de dois euros, para não serem picados.

De acordo com o jornal The Scotsman, foi em 2005 que os fuzileiros britânicos fizeram a descoberta. Nessa altura, estavam sediados na costa oeste da Escócia e eram regularmente atacados por mosquitos, até que decidiram experimentar o spray.

Os produtos da Avon não estão à venda em lojas, por isso, os comandos têm que comprar online ou através dos revendedores.

Os marines britânicos não são os únicos a usar o spray hidratante como repelente. No site da Avon, várias pessoas elogiaram o spray por conseguir manter os mosquitos afastados.

did you try Avon's Skin-So-Soft body oil? They discovered that it also is a great mosquito repellent!