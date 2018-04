Dois homens provocaram um grande susto na estação de Green Park, Londres, ao caírem à linha de comboio.

Segundo relatos de testemunhas no local, os dois estavam bêbados e iam na linha a cantar, até que começaram uma luta e caíram à linha, instantes antes de chegar o comboio.

Foram as pessoas que estavam no local que rapidamente os puxaram da linha e os salvaram do atropelamento.

Os dois homens Boguslaw Rybski, de 34 anos, e Przemyslaw Zawisza, de 26 anos, foram identificados e serão presentes a juiz no dia 19 de abril.