Um talhante inglês ficou preso por alguns momentos numa arca frigorífica do seu estabelecimento mas, graças à ajuda de um enchido, conseguiu sobreviver para contar esta - insólita - história.

Chris McCabe, 70 anos, talhante de profissão, encontrava-se no seu estabelecimento em Totnes, no Reino Unido, quando se viu entre a vida e a morte, depois de ter ficado trancado durante alguns minutos numa arca frigorífica - com uma temperatura de 20 graus negativos - por causa de uma corrente de ar que fechou a porta.

Perante o incidente inesperado, McCabe não entrou em pânico. O britânico acreditava que não corria perigo já que apenas teria de carregar no botão de emergência para que a porta abrisse. Mas, devido às temperaturas negativas da arca, o botão estava completamente congelado.

Agora sim, em pânico, Chris McCabe tentou procurar uma ferramenta improvisada para partir o gelo que cobria o botão e foi então que reparou numa "morcela com a forma certa de um quilo e meio" e congelada. Usou-a para partir o gelo da "mesma forma que a polícia usa os seus arietes para arrombar portas", descreveu o talhante à BBC.

Assim que conseguiu partir o gelo e carregar no botão, Chris saiu do local e escapou em segurança.