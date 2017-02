Uma fábrica de reciclagem de resíduos eletrónicos encontrou o inesperado dentro de um dos aparelhos que deu entrada nas instalações, em Ontário, no Canadá.

Cerca de 95 mil euros foram descobertos dentro de uma caixa, no interior de uma televisão, quando um dos funcionários a desmontava. O insólito é contado pela CTV Network.

Os funcionários desta empresa trabalham por secções de desmontagem, com o objetivo de reciclarem os equipamentos eletrónicos, recuperando as matérias-primas. Um destes funcionários foi o responsável por ter encontrado a imensa quantia e decidiu alertar de imediato as autoridades.

O valor estava quase todo dividido em notas de 50 dólares, o que corresponde a pouco mais de 47 euros.

Alguns documentos foram encontrados ao lado do dinheiro, o que facilitou as investigações policiais. As autoridades conseguiram assim identificar rapidamente o dono dos quase 100 mil euros, um homem com 68 anos.

Quando questionado, o homem disse aos investigadores que tinha dado a televisão a um amigo, há quase 30 anos, e, aparentemente, acabou por se esquecer que tinha guardado o dinheiro lá dentro.

O objetivo, na altura, era o de guardar o dinheiro, para deixar de herança aos seus familiares, mas a televisão acabou nas mãos do amigo, que desconhecia a situação. No final, o aparelho foi parar ao lixo e, por sorte, retornou por inteiro ao respetivo dono.