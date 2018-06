Vários ratos roeram 7.500 euros dentro de uma caixa multibanco, na Índia.

De acordo com o The Times of India, o multibanco deixou de funcionar e então os funcionários do banco chamaram os técnicos para solucionar o problema. Quando os técnicos abriram a caixa depararam-se com milhares de notas roídas, no valor de 600 mil rúpias indianas (cerca de 7.500 euros).

O interior da caixa multibanco

Apesar do rasto de destruição que o rato deixou, ainda foi possível recuperar um valor semelhante em notas que estavam intactas.

O banco apresentou queixa na polícia, ainda que neste caso pouco se possa fazer.