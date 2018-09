Uma passageira australiana recorreu às redes sociais para arrasar a companhia aérea Qantas, depois de ter sido chamada de "menina" e não de "doutora" por uma assistente de bordo.

Hey @Qantas , my name is Dr O’Dwyer. My ticket says Dr O’Dwyer. Do not look at my ticket, look at me, look back at my ticket, decide it’s a typo, and call me Miss O’Dwyer. I did not spend 8 years at university to be called Miss.

O tweet da doutorada em Filosofia foi partilhado milhares de vezes, acendendo um debate entre homens e mulheres sobre os títulos profissionais. Muitos defenderam a australiana, mas também houve quem condenasse a mulher considerando tratar-se apenas de uma questão de ego.

Siobhan O'Dwyer voltou a recorrer ao Twitter para se explicar, considerando que fez apenas questão de "sublinhar aquele que foi um em milhares de episódios sexistas que as mulheres encontram todos os dias".

Copping so much flack for this tweet. This was not about my ego. It was about highlighting one of a thousand instances of sexism that women encounter every day. It’s not about the title, it’s about the fact that this wouldn’t have happened if I was a man. https://t.co/1XHvQIb2iZ

— Dr Siobhan O'Dwyer (@Siobhan_ODwyer) September 2, 2018