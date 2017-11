Oito burros foram "condenados" a quatro dias de prisão depois de terem comido pasto numa área reservada. O caso aconteceu em Orai, norte da Índia. Os animais invadiram o jardim da casa dos funcionários do Complexo Penitenciário local e comeram, alegadamente, tudo o que encontraram pelo caminho.

Como não tinha sido a primeira invasão dos burros naquele espaço, os funcionários do Estabelecimento Prisional, cansados de verem os jardins a serem devorados, "prenderam" os animais para evitar estragos durante uns dias, escreve o The Times of India. Foi também uma forma de castigar o dono dos burros.

"Os burros comeram e danificaram plantas caras. O prejuízo deve rondar os 800 euros", afirmou um dos funcionários da prisão.

Kamlesh, o proprietário dos animais em causa, ficou em pânico quando soube do sucedido e pediu ajuda a um líder de um partido político do povo indiano, que acabou por conseguir que os "criminosos" fossem libertados.

A superintendente de prisão de Orai, Sita Ram Sharma, disse que apenas prendeu os animais para dar uma lição a Kamlesh, já que este não era o primeiro incidente com os burros.