Um grupo de 14 italianos saiu de um restaurante, em Pamplona, Espanha, sem pagar a conta, mas não conseguiu ir longe. Pelo menos é o que conta a Polícia Foral espanhola, no Twitter, onde partilhou o talão da conta.

O grupo de italianos - que se encontrava em Espanha para celebrar as festas de San Fermin - consumiu, no sábado, num restaurante no bairro de Ensanche, em Pamplon, entre outros pratos, 14 menus (de 40 euros cada) e 15 bebidas (com um preço de 2,8€ cada).

No total, a refeição chegou aos 620 euros e os italianos decidiram abandonar o restaurante sem pagar o que era devido.

Os turistas acabaram por ser apanhados pela polícia e foram obrigados a pagar não só a conta como a deixar uma gorjeta de 10% do valor da refeição, ou seja, 62 euros..