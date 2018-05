Um homem saiu de um bar e a caminho de casa percebeu que estava a ser perseguido por um porco. O incidente aconteceu na cidade de North Ridgeville, no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação no Facebook, as autoridades assumiram que o norte-americano estaria alucinar ou alcoolizado quando disse que o animal estava atrás dele. Os polícias chegaram mesmo a ironizar.

O turno da noite respondeu ao homem obviamente bêbedo que estava a caminhar para casa depois de sair de um bar, às 5:26. ", disse o Departamento da Polícia de North Ridgeville, no Facebook.

Mas quando chegaram ao local perceberam que o homem estava sóbrio e que não estava interessado em levar um porco para casa.

A vítima não identificada estava de facto a ser seguida e não sabia o que fazer. Um polícia conseguiu colocar o suíno no carro da polícia e tirou até uma fotografia.

Depois foi levado para os canis da polícia e, posteriormente, entregue ao dono, na manhã de domingo.