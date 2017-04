Um casal decidiu deixar uma carta, com largos metros, na caixa de correio da casa onde vivem, na Pensilvânia, para quando o carteiro chegasse ficar surpreendido ao puxar tamanho envelope. Uma partida do casal que surgiu para comemorar o “Dia das Mentiras”.

Bill Kelly e a mulher decidiram colar vários bocados de papel, que resultassem num envelope gigante, e escreveram como sendo o destinatário “AP Rilfools”.

Para se certificarem que o carteiro percebia que era uma brincadeira, estava também escrito no outro lado do envelope, “April Fools” (Partida do dia 1 de abril).

O homem e a mulher ficaram à espera que o carteiro chegasse para levantar o correio e brincaram com a situação, enquanto o homem puxava o envelope, que parecia não ter fim.

O momento hilariante foi registado e publicado nas redes sociais do casal.