Uma jovem na Índia enfrentou um tigre, que atacou uma das suas cabras, armada apenas de um pau. Os médicos afirmam que Rupali Meshram teve sorte em sobreviver.

A jovem, de 23 anos, conta à estação de televisão britânica BBC que ouviu a cabra a balir e saiu a correr de casa, numa aldeia no oeste do estado de Maharashtra. Pegou num pau e bateu no tigre, que então a atacou. A mãe acabou por salvá-la, puxando-a para dentro de casa.

As duas mulheres chamaram depois um guarda florestal, mas o tigre foi embora antes de o homem ter chegado, 30 minutos depois.

Rupali Meshram e a mãe, Jijabhai, sofreram apenas ferimentos ligeiros e já receberam alta hospitalar. A cabra não sobreviveu.

Um médico que tratou Rupali Meshram elogiou a "coragem exemplar" da jovem em lutar com o tigre, mas realçou que teve sorte em não ter sido mordida pelo animal.

"Eu pensei que a minha filha ia morrer", disse à BBC a mãe da jovem. A mulher acrescentou que ficou horrorizada ao ver a filha manchada de sangue a tentar defender-se do tigre com um pau.

A aldeia onde as duas moram é frequentemente visitada por animais selvagens devido à proximidade de um parque natural.