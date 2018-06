Um bebé nasceu, na última segunda-feira, num comboio de Paris, anunciou a RATP, a empresa que gere os transportes públicos da capital francesa. O nascimento aconteceu na estação de Auber, pelas 11:10 locais (menos uma hora em Lisboa).

De acordo com a empresa, o nascimento do bebé perturbou a circulação na linha RER A, já que o tráfego ferroviário esteve parado durante duas horas.

Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation. #RERA — RER A (@RER_A) 18 de junho de 2018

O acontecimento inesperado aconteceu num dia em que os transportes de Paris foram afetados por mais um dia de greve, que perturbou sobretudo a circulação na linha RER C.

De acordo com a BFMTV, a grávida estava com os outros dois filhos, uma menina de oito anos e um rapaz de dois, quando lhe rebentaram as águas.

A mulher foi ajudada por dois passageiros, que chamaram os serviços de socorro. A composição foi evacuada e a circulação interrompida entre as estações Etoile e Nation. Quando os bombeiros chegaram ao comboio “ajudaram ao fim do nascimento”, disse ao Le Parisien fonte dos bombeiros de Paris. Mãe e filho foram transportados para o hospital de Necker.

A empresa que gere os transportes públicos de Paris fez questão de demonstrar no Twitter a alegria por “tão raro” acontecimento e prometeram bilhetes de graça ao mais novo cidadão parisiense até fazer 25 anos.

Une naissance insolite sur le #RERA à Auber ce matin. Nos félicitations à la maman et au bb qui devrait pouvoir voyager gratuitement sur le réseau jusqu’à ses 25 ans 😊 merci à toutes les équipes de les avoir accompagnés dans ce moment. https://t.co/LfvbZmCrVM — Anaïs Lançon (@anaislancon) 18 de junho de 2018

A presidente da região de Île-de-France, Valérie Pécresse, também se manifestou no Twitter, desejou “longa vida ao bebé” e felicitou a mãe.