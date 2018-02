Uma aluna do curso online de sociologia da Universidade de New Hampshire viu o seu trabalho final ser chumbado, no dia um de fevereiro, porque a professora que a avaliou não considerou que a Austrália fosse um país. Depois de ser chamada à razão, e de rever o projeto, a docente foi afastada da instituição de Idaho, nos Estados Unidos da América.

Ashley Arnold tem 27 anos e decidiu formar-se em sociologia através de um curso na internet, ao mesmo tempo que trabalha como mãe a tempo inteiro. Por esta formação, pagou cerca de 800 euros.

Como trabalho final, de uma das cadeiras lecionadas no curso, foi pedido a todos os alunos que realizassem um projeto sobre normas sociais, em que comparassem os Estados Unidos e um outro país à escolha.

Ashley escolheu focar-se na utilização das redes sociais na Austrália.

O inesperado aconteceu quando recebeu a classificação pelo seu trabalho e verificou que tinha chumbado à cadeira.

Contudo, o mais chocante ainda foi a justificação apresentada pela professora, via email, alegando que “a Austrália é um continente, e não um país”.

A professora, com doutoramento em filosofia, atribuiu uma classificação nula em vários parâmetros da avaliação do trabalho, por acreditar que a aluna tinha cometido um erro crasso ao considerar a Austrália um país.

Após receber a notícia, Ashley escreveu um email à professora, utilizando como fundamento diversas referências bibliográficas.

Perante os factos irrefutáveis, o projeto foi revisto.

A identidade da professora não foi revelada, por escolha de Ashley, que fez queixa à universidade. A docente já foi afastada do cargo.

A instituição deixou uma mensagem através do Twitter.

We deeply regret the interaction between our professor & our student. We have apologized to Ashley, replaced the instructor, & are reimbursing her tuition for the course. To our friends in Australia, we know that you are a country & a continent, best of luck in the Olympic games!

