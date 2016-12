Um casal foi condenado a três meses de prisão por permitir que o filho faltasse às aulas, consecutivamente, durante quatro anos letivos. O insólito ocorreu em Chiclana de la Frontera, Cádiz, no sul de Espanha, e o processo foi instigado após a não comparência do aluno em 117 horas, em apenas um mês.

O caso chegou às mãos do Ministério Público no ano letivo de 2008/2009, quando o filho tinha 14 anos. No entanto, o jovem, agora maior de idade, começou a faltar logo no início do seu percurso académico, ou seja, com 6 anos, no ano letivo de 2000/2001, segundo conta o El País.

O tribunal provou que os acusados de "abandono escolar" permitiram as faltas sistemáticas do menor, na altura, e conduziram à classificação de um caso de "absentismo escolar grave”.

A decisão do tribunal chegou ao conhecimento público para alertar outras famílias em situações idênticas. No entanto, o orgão de soberania acabou por conceder pena suspensa de dois anos, caso os pais alterem a sua conduta.