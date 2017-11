Padaria na Finlândia afirma ser a primeira no mundo a produzir pão com insetos na massa. O pão é feito de farinha de grilos secos e farinha de trigo, com mais proteínas do que o normal. Cada um contém aproximadamente 70 insetos e tem um custo de 3,99€. A Finlândia tornou-se recentemente um dos países europeus que permite que os insetos sejam usados para alimentação. Os outros são o Reino Unido, a Holanda, a Bélgica, a Áustria e a Dinamarca