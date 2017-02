Um fenómeno raro está a intrigar os habitantes de Singapura. Esta segunda-feira, ao fim da tarde, um estranho brilho colorido inundou os céus, por cima das nuvens, formando pequenos arcos-íris de formas pouco habituais, que pareciam emergir de uma pequena bola de fogo.

O fenómeno durou cerca de 15 minutos e, de acordo com a BBC, pôde ser visto em toda a ilha.

Fazidah Mokhtar, uma funcionária de um centro de acolhimento para crianças, viu as nuvens transformarem-se em suportes para pequenos arcos-íris, cerca das 17:00 locais (09:00 em Lisboa).

Citada pela BBC, a mulher conta que tudo começou com “um pequeno círculo laranja, que se foi tornando maior, até dodas as cores aparecerem”. “Durou cerca de 15 minutos e depois, lentamente, desapareceu”, conta.

O fenómeno tomou conta das redes sociais e foram muitos os que fotografaram as nuvens coloridas e postaram no Twitter ou no Facebook.

Rare cloud phenomenon over #Singapore delights people. The fire rainbow lasted 15 mnts when sunlight refracted through ice-crystal clouds. pic.twitter.com/utY97T5sm7 — Shankar Raj (@shanksnews) 21 de fevereiro de 2017

Este tipo de efeito, também conhecido como “arco circumhorizontal”, é explicado pela Agência Nacional do Ambiente de Singapura (NEA, da sigla em inglês). Num post publicado no Facebook, no último mês de abril, a agência ambiental explica: “São, na realidade, halos de gelo formados pela refracção da luz do Sol (ou ocasionalmente pela luz da Lua) em cristais de gelo em forma de prato que ficam suspensos na atmosfera.”