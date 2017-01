Parece um buraco no céu, mas não é. Chama-se nuvem perfurada e é um fenómeno meteorológico raro. O evento foi captado sobre a cidade de Glimmen, na Holanda.

Esta formação de nuvens invulgar acontece quando a temperatura da água nas nuvens é menor que zero, mas a água ainda "gelou". As gotas ao redor das nuvens evaporam e deixam um grande "buraco" no céu.

Os fenómenos meteorológicos são quase sempre fascinantes e, ás vezes, as nuvens surpreendem pela sua beleza ou raridade.

Lembra-se desta "mão de Deus"? Uma nuvem com uma formação invulgar que foi registada por um bloguer madeirense em janeiro de 2016.