Uma das habituais resoluções com a chegada do Ano Novo é o compromisso com a prática do exercício físico, mas o famoso ginásio Hanson Fitness, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi mais longe, tão longe que não é preciso roupa.

É já no próximo dia 5 (sexta-feira) que este ginásio, habitualmente frequentado por celebridades como Rihanna ou Tom Cruise -, terá a sua primeira aula em nu integral. Tudo em nome da autoestima.

Treinar sem roupa traz uma série de benefícios, permitindo à pele respirar melhor, além da libertação de endorfinas, libertação de movimentos e perceção total do corpo durante o exercício", destaca o ginásio, sublinhando, ainda, uma diversão "um bocadinho atrevida".