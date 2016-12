1. Uma lua-de-mel sem marido

O casal paquistanês, Huma Mobin e Arsalaan Sever, depois de casados, não conseguiram realizar a viagem de lua-de-mel à Grécia que tinham planeado porque o visto de Arsalaan Sever foi recusado.

Huma Mobin, a recém-casada, viajou então na companhia dos sogros e o resultado foi visto em diversas fotografias bastante cómicas.

2. Ninguém aceita trabalhar por 350 mil euros

Um médico, na Nova Zelândia, ofereceu um emprego na especialidade de clínica geral porque precisava de ajuda e incluiu na oferta mais de 350 mil euros de rendimento anual e três meses de férias, para além de outras regalias.

Surpreendentemente, após dois anos, o médico continuou sem respostas.

3. A fotografia assombrada

Um casal decidiu tirar uma selfie e partilhar o momento nas redes sociais. O que parecia algo comum transformou-se num acontecimento viral, quando alguém reparou no estranho reflexo que surgiu na porta atrás do casal.

O homem apareceu de costas no espelho da porta, como é suposto, mas a mulher apareceu com o rosto refletido, tal e qual como surge na fotografia. Esta situação inexplicável foi alvo de muitos comentários nas redes sociais.

4. Palavras proibidas para as pessoas inteligentes

Alguns especialistas em linguagem, inteligência emocional e liderança apresentaram as onze palavras ou expressões que não deveriam ser usadas pelas pessoas inteligentes.

Entre elas, podemos encontrar a palavra “apenas” ou a expressão “pareces cansado”.

5. O momento arrepiante que assustou o mundo

Um homem é filmado junto a uma pantera que se encontra por detrás do mesmo, sem qualquer tipo de proteção a separá-los.

A determinada altura, o animal parece pronto a atacar o homem e, depois de muita tensão, o resultado é surpreendente.

6. A casa mais estreita do mundo

A casa conhecida como “Keret House” situa-se em Varsóvia, na Polónia, e funciona como uma residência artística.

Mesmo com as dimensões mais pequenas alguma vez vistas, incluindo a parte mais larga da casa de apenas 122 centímetros, o espaço foi notícia em inúmeras publicações de arquitetura a nível mundial.

7. De 102 quilos a 0% de gordura corporal

Eleonora Dobrinina é uma culturista profissional, conhecida no meio, que se tornou ainda mais popular quando a sua saúde foi alvo de comentários nas redes sociais.

Após a publicação de várias fotografias e vídeos, muitas foram as críticas e as questões levantadas em torno do que pode ser considerado como “extremo do culturismo”.

8. Após 28 anos, reaparece Ferrari roubado

O veículo foi roubado em 1987 num parque de estacionamento na Califórnia, Estados Unidos, e apareceu quase 29 anos mais tarde no porto de Los Angeles.

Este encaminhava-se para a Polónia, quando foi intercetado e inspecionado pelas autoridades que reconheceram a viatura como roubada.

9. Ir para a escola nunca foi tão assustador

As crianças da vila chinesa de Atuler, conhecida como a “vila do penhasco”, quando queriam ir à escola, tinham que escalar umas escadas frágeis de bambu.

As escadas, apesar de terem sido substituídas por outras de aço para o caminho se tornar mais estável, colocam a segurança das crianças e de quem as atravessa em risco. As imagens são assustadoras e tornaram-se virais na internet.

10. Bielorussos trabalham sem roupa

O presidente da Bielorrússia pediu à população que "tirasse a roupa e trabalhasse". Esta situação deveu-se a um mal-entendido por parte de Alysksandr Lukashenko que, quando enunciou “desenvolver-se”, foi interpretado como “despir-se”. Isto porque, em russo, os dois vocábulos soam da mesma maneira.

Para cumprir a suposta ordem, muitos foram os trabalhadores que se despiram no trabalho, conforme comprovaram as redes sociais.