Um casal norte-americano ficou preso no carro no dia do casamento, devido às fortes chuvas que inundaram várias estradas de Bogota, cidade no estado norte-americano de Nova Jérsia.

A situação, que ocorreu no domingo, podia ter corrido muito mal, mas acabou com um final feliz, graças à polícia que conseguiu resgatar o casal.

As autoridades foram chamadas ao local pelas 18:00 de domingo.

Um vídeo publicado no Facebook pela polícia mostra a noiva a ser retirada pelo tejadilho do carro.

De acordo com a CNN, o casal e os convidados, que também ficaram presos na estrada inundada, foram salvos e a festa continuou conforme tinha sido planeado.

Na publicação que acompanha o vídeo a polícia ainda disse desejou as "maiores felicidades ao mais recente casal."

O casal até já pode ter idealizado várias aventuras em conjunto, mas uma coisa é certa: não devem esquecer aquela que foi a primeira depois de casados.