Uma condutora estava parada num semáforo e resolveu atirar pela janela do carro um saco de papel e um copo.

Quem anda nas estradas vê muitas vezes este gesto condenável, mas felizmente desta vez apareceu alguém a ensinar a esta condutora que aquilo não se faz.

Uma motard viu o gesto, estacionou ao lado do carro, pegou no lixo e atirou-o para dentro do carro, num momento que foi capturado pela Dashcam de um carro que seguia atrás.

A condutora ainda ficou irritada com o gesto da motard e saiu do carro a protestar, mas a motociclista arrancou, após a boa ação do dia.