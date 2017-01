Há um bruxo, no México, que garante que os mexicanos serão forçados a pagar o muro que Trump quer construir na fronteira, mas que o presidente eleito dos Estados Unidos “entrará em harmonia” com o México quando chegar à Casa Branca.

Antonio Vázquez Alba, conhecido como o maior bruxo do México, anunciou as suas previsões para 2017 à luz de velas roxas e ao som de chocalhos de caracóis. O vidente garantiu que Quetzalcóatl, o antigo deus dos astecas, favorece essa harmonia de Trump com o México a partir de 20 de janeiro, quando ele tomar posse como novo presidente dos Estados Unidos.

Durante a campanha, o republicano causou polémica, ao prometer a construção de um muro entre os Estados Unidos e o México e insistir que serão os mexicanos a pagar pelo mesmo.

Talvez por isso as previsões de Vázquez de Alba pareçam muito improváveis mas, ainda assim, o bruxo aponta que o muro deva começar a ser construído ainda este ano e garante: vão ser mesmo os mexicanos a pagá-lo.

Para 2017, o bruxo mexicano previu ainda que os Estados Unidos sejam alvo de mais atentados terroristas e disse que este ano marca o início de uma nova história para o mundo e para o México, que passa por dificuldades de aumento de preços e baixo poder de compra.