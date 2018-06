Instantes depois de começar a conduzir um Ferrari pela primeira vez, comprado naquele dia, uma mulher destruiu-o completamente.

No vídeo gravado dentro do carro é possível ouvir a mulher a dizer que vai estrear-se a conduzir o Ferrari, que custou mais de 500 mil euros. Esse vídeo de telemóvel termina para ela começar a condução, mas as imagens das câmaras de trânsito mostram o despiste da mulher, que ultrapassou os raides centrais e embateu num BMW em sentido contrário.

A condutora teve ferimentos ligeiros, mas o carro ficou destruído, sendo que o custo de arranjo é mais de metade do que foi pago.

O acidente ocorreu na província de Zhejiang, na China.