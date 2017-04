Duas caixas de sapatos com cobras venenosas, aranhas exóticas e escorpiões foram encontradas nos "tapetes rolantes" da alfândega, em Melbourne, na Austrália.

A “surpresa”, que foi encontrada por trabalhadores da alfândega, segundo a agência de notícias AFP, vinha da Europa.

O conteúdo das caixas era no mínimo assustador: incluía seis cobras e alguns escorpiões nativos do continente asiático, três pitons e nove tarântulas do México, Brasil e Colômbia.

Através de um comunicado feito na terça-feira, as autoridades australianas disseram que se tratava de uma questão séria, por colocar em risco a segurança e haver sempre a possibilidade de serem transportadas, por exemplo, doenças ou pragas.

As investigações sobre o caso já estão a decorrer, com uma suspeita de que esta encomenda possa estar associada ao mercado negro, onde os répteis vivos são requisitados como animais de estimação.