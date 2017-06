A Prada tem apostado em transformar objetos do dia-a-dia em peças de luxo. Desta vez, a marca desenhou um clip para prender folhas. Este foi colocado à venda nos armazéns Barneys, em Nova Iorque, por 165 euros.

O clip em prata tem 6 cm de comprimento e 2 cm de largura, é fabricado em Itália e tem o nome da marca gravado.

Desde 2012 que a Prada vende este tipo de acessórios, no entanto, é a primeira vez que está a ter grande visibilidade nas redes sociais.

be careful who you call ugly in middle school #prada #paperclip #PradaPaperclip #clippy pic.twitter.com/zcVYApnR8z

$185 for a paperclip? This thing better be able to hold my life together.. pic.twitter.com/IunW9Aiy25