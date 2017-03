No passado dia 22 de fevereiro, um homem saiu de um bar na cidade de Candeleda, Espanha, sem pagar a conta, no valor de 11.70 euros.

No entanto, cerca de 20 dias mais tarde, o inesperado aconteceu à proprietária do bar: o cliente decidiu enviar por correio uma nota de 20 euros, juntamente com um bilhete:

Cara senhora, no dia 22 de fevereiro consumi uma tortilha, uma salada russa e um refresco tipo limonada no seu estabelecimento. Infelizmente e por um despiste estúpido, fui-me embora sem pagar. Assim, deixo-lhe uma nota de 20 euros juntamente com este bilhete e peço-lhe desculpas pelo inconveniente causado.”

Satisfeitos com a iniciativa do cliente, os responsáveis do espaço decidiram partilhar a carta, juntamente com o dinheiro, na página de Facebook do bar, onde milhares de pessoas reagiram à publicação.

A responsável do Bar La Estación pretende procurar este cliente, de forma a agradecer o gesto.