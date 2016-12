Todos os anos, os céus de Zagreb, na Croácia, enchem-se de balões de fogo. O "Christmas Light of Wishes" realiza-se por alturas do Natal e é uma tradição da cidade croata, em que os participantes lançam uma lanterna aos céus para pedir um desejo. Os céus ficam iluminados, num espetáculo de luzes e cor. As pequenas lanternas que são lançadas durante a noite acabam por desaparecer no céu, na esperança de um futuro melhor