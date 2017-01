Uma mulher, que tinha sido convidada para um programa de televisão, adormeceu em direto. O apresentador brincou com a situação, pediu ao público para não fazer barulho e resolveu apagar as luzes para pregar uma partida à convidada.

O programa chama-se “La tarde aquí y ahora” (“A tarde aqui e agora”, em português) e é conduzido por Juan y Medio, um conhecido apresentador de televisão em Espanha.

Juan y Medio apercebe-se que uma das convidadas, Eloísa, está a dormir enquanto falava com outros dos presentes no estúdio. Nesse momento, o apresentador brinca com a situação justificando que “é o que acontece às pessoas que não dormem à noite e depois vão para aulas de zumba”.

Ao público, que entretanto começa a rir e a bater palmas, o apresentador pede silêncio, para não se perturbar o sono da convidada.

Entretanto, Juan y Medio tem uma ideia melhor. Pede à produção para apagar as luzes do estúdio e que alguém acorde a senhora, dizendo-lhe que o programa já acabou há meia hora.

A mulher acorda sobressaltada e envergonhada por se ter deixado dormir. Sem perceber o que aconteceu “na sua ausência”, Eloísa justifica-se com uns medicamentos que tomou, acreditando que daquilo não passou em direto na televisão, porque tudo é editado.

O vídeo foi publicado no Facebook do Canal Sur Radio y Televisión e já teve mais de quatro milhões de visualizações.