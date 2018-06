Imagine que acorda, no dia do seu casamento, com um email da empresa de catering que contratou para serviu o copo d'água a dizer-lhe que, afinal, não o ia poder fazer porque o chefe tinha morrido. Num piscar de olhos, o dia que deveria ser de sonho, rapidamente se transforma em pesadelo, e foi isso mesmo o que aconteceu a três casais em Madrid.

Em setembro de 2015, Jesús Campos, o chefe da empresa "morreu" pela terceira vez e Adriana e Leonardo ficaram sem catering na madrugada do casamento que ... já tinham pago.

"Primeiro de tudo 'mil desculpas'. Vejo-me obrigado a cancelar os eventos organizados, uma vez que as nossas instalações sofreram um incidente e não estão operacionais... o nosso chefe, Jesús Campos e o filho morreram", lê-se no o email enviado pela empresa de catering "Módena" aos noivos, citado pelo jornal El Mundo.

O casal acordou e nem queria acreditar que fosse realmente verdade. Mas, a horas de se tornarem 'marido e mulher' perceberam que o 'grande dia' poderia estar longe de acontecer. Sem surpresas, o casal fartou-se de ligar para a empresa, mas ninguém sequer atendeu.

Ainda assim, o casal de namorados conseguiu dar o nó no dia em que tinha planeado depois de passar oito horas a reorganizar tudo pela Internet. Só que, claro, muito mais caro.

O que aconteceu é uma piada, mas eles vão ter que pagar pelo que fizeram", contou o noivo ao jornal El Mundo.

O Tribunal Provincial de Madrid ouviu, na quarta-feira, o casal enganado pela empresa e Jesús Campos, o chefe que "ressuscitou" e já cumpre duas penas de prisão de um e dois anos e a mais sete meses de internamento por ter feito o mesmo a mais dois casais.

Neste caso, o Ministério Público pede 20 meses de prisão por Jesus e 15 meses para o filho, Yeray Campos, de 24 anos, pelo mesmo crime.

Com a leitura da sentença, Yeray tentou distanciar-se destas práticas, dizendo que nem tinha um bom relacionamento com o pai e que nem trabalhava para esta empresa. No entanto, as contas estavam em nome de Yeray, ao que o mesmo alegou que empresa era gerida pelo pai.

De acordo com o jornal El Mundo, era Jesús Campos que reunia com os casais e que discutia os preparativos. No dia do casamento, Adriana e Leonardo, desconfiaram que tudo fosse inventado. E, por isso, no dia a seguir à cerimónia tentaram procurar pela morte dos dois homens e nada encontraram. Então, voltaram a ligar para a empresa e imagine-se quem atendeu... Jesús Campos, mas mais uma vez fingiu. Desta vez, tentou passar-se pelo irmão e pediu até os números de conta do casal para devolver o dinheiro.

Voltaram a conversar e Jesús, ou o irmão dele, como ele se fazia passar, mas este adiou a devolução. O casal continuou a insistir até que ameaçaram denúncia contra ele e o filho. Aí, Jesús admitiu que era o próprio desde o início, mas pediu que deixassem o filho de fora.

Mas, depois de vários meses sem o dinheiro aparecer, várias chamadas sem serem atendidas e com os números bloqueados por Jesús, Adriana e Leonardo decidiram denunciar a empresa.

Até agora, apenas este casal recebeu o dinheiro pago por outro filho de Campos. O mesmo que esteve ontem em tribunal e onde deixou esclarecido que não pretende voltar a falar com o pai.