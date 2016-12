Parece mentira, mas é verdade. As casas de banho do aeroporto internacional de Narita, no Japão, têm mais do que papel higiénico para os utentes. Há também disponíveis toalhitas para limpar telemóveis. Os japoneses são conhecidos pela mania de “limpeza”, mas esta ideia talvez não seja exagerada considerando diversos estudos que falam em milhares de germes a habitar os nossos smartphones. Mas estas casas de banho são, de facto, únicas. Há também bidés disponíveis e sanitas de tampo aquecido… “Welcome to Japan” (Bem-vindos ao Japão)