O proprietário de um restaurante em Pádua, na Itália, decidiu recompensar as famílias com crianças que se comportam bem à mesa, durante a refeição. O prémio é um desconto de 5% sobre o total da conta, escreve o site Mashable.

Nem sempre os mais pequenos se portam bem à mesa, quando vão com os pais a restaurantes, esplanadas ou bares. Muitas vezes, acabam por incomodar outros clientes. Esta situação não é invulgar e acontece em qualquer parte do mundo. Em Itália, não é diferente. Os mais pequenos têm tendência para ser barulhentos e Antonio Ferrari, dono do restaurante, tentou encontrar uma forma de recompensar os pais e as famílias que conseguem dar a volta à situação.

Antonio Ferrari confessa que copiou a ideia de um restaurante em Miami, nos Estados Unidos e conta porque adotou o desconto. Um dia, um grupo de 11 pessoas, com cinco crianças - entre os quatro e os seis anos - entrou no seu estabelecimento. Segundo o proprietário, as crianças tiveram um comportamento exemplar. Sentadas à mesa, brincaram com canetas, livros de colorir, entre outras atividades, enquanto os pais falavam tranquilamente. Antonio Ferrari sentiu que tinha que valorizar aquela dinâmica familiar, por ser rara.

Lembrou-se do restaurante em Miami e decidiu fazer o mesmo: oferecer um desconto de 5% sobre o valor total da refeição. Esta oferta apareceu na fatura com a seguinte indicação: “desconto de crianças bem comportadas”.

Acontece tão raramente”, escreveu o proprietário no seu Facebook.

Ferrari contou ao jornal Corriere della Sera que imagina "o quão difícil é ser pai nestes tempos e [por isso] agiu instintivamente”.