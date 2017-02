As autoridades no sul da Islândia lançaram um aviso aos turistas para que parem de olhar para o céu enquanto conduzem, devido ao comportamento errático de muitos automobilistas que contemplam a Aurora Boreal.

Durante a semana passada, a polícia da Islândia informou que mandou parar duas viaturas por comportamentos "imprevisíveis", isto é, condutores que saíam dos limites da estrada ou que paravam subitamente. A suspeita inicial recaiu na ingestão de bebidas alcoólicas, mas, afinal, os condutores estavam apenas a contemplar a “Aurora Borealis”, enquanto conduziam.

Como escreve a BBC, um dos incidentes ocorreu numa estrada a caminho do aeroporto, na qual um veículo circulava entre as duas vias. Segundo o relatório policial, o condutor, quando solicitado a parar a viatura, afirmou que “queria continuar a maravilhar-se com o céu”.

O condutor disse ao polícia que estava a ver as Luzes do Norte e não conseguia parar de olhar para as mesmas”.

O fenómeno natural é visível a partir de países do norte do planeta, como a Islândia, onde podem ser observadas as luzes coloridas e brilhantes, geralmente avermelhadas ou esverdeadas, que ocorrem devido ao contacto dos ventos solares com o campo magnético da Terra.

A Islândia já se habituou a este tipo de situações. Aliás, em 2015, um oficial chegou a reclamar que os turistas tinham provocado acidentes por pararem, inesperadamente, no meio da estrada. Muitas das vezes, era para conseguirem tirar as melhores fotografias de animais que por lá passavam.