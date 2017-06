Duas semanas de sol esplendoroso, deixaram os irlandeses mais do que satisfeitos. Até que há três dias, o estado do tempo pregou-lhes aquela habitual partida: vento e chuva.

Em Dublin, como em todas as manhãs, estava no ar o magazine Ireland AM, entre as 7:00 e as 10:00. Na rua estava o repórter Deric-Ó-hArtagáin, que teve dificuldades em manter-se no enquadramento. Melhor dizendo, saiu mesmo de cena.