O episódio ocorreu no início desta semana, no Seoul Grand Park, um jardim zoológico em Seul, capital da Coreia do Sul, e foi registado em video. Publicado há três dias no YouTube, o vídeo já conta com mais de 35 mil visualizações.

Os elefantes, conhecidos pelo instinto maternal e protetor procuram proteger os mais frágeis, e neste episódio confirma-se. Nas imagens é possível ver a família de elefantes a trabalhar em conjunto para salvar a cria de afogamento.