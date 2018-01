Uma jovem acordou de uma sesta no comboio, neste domingo, com 100 libras (cerca de 113 euros) que não lhe pertenciam, no colo. Ella Johannessen estava de viagem, em direção a Leeds, em Inglaterra, quando foi supreendida pela solidariedade de um estranho.

O momento, publicado pela própria no Facebook, já se tornou viral nas redes sociais.

Ella ligou à mãe durante a viagem de comboio, com quem desabafou sobre os problemas financeiros por que estava a passar.

De acordo com a BBC, a estudante de 23 anos teve de deixar de trabalhar durante o último ano de faculdade para poder concentrar-se nos estudos.

Eu falei com ela sobre o pouco dinheiro que tinha e o quão preocupada estava com isso e fiquei triste".

Após a conversa adormeceu, sem sonhar com o que iria ver quando acordasse.

Acordei mais ou menos meia hora depois e reparei que estava um guardanapo no meu colo. Por baixo do guardanapo estavam 100 libras".

O gesto não passou despercebido a ninguém. A publicação feita no Facebook conta já com 10 mil partilhas. Quanto a Ella, só lhe resta agradecer.