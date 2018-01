Um homem residente numa aldeia remota da Índia construiu uma estrada, com cerca de oito quilómetros, ao longo de um terreno montanhoso, para que os filhos pudessem ir à escola.

Trabalhou oito horas por dia, durante dois anos, para conseguir dar aos filhos o acesso à educação que ele próprio nunca teve. Contudo, foi só na semana passada que Jalandhar começou a ganhar visibilidade nos meios de comunicação locais.

Jalandhar Nayak of #Kandhamal turns the #MountainMan of #Odisha by his expedition of carving a path to his house through 5 mountains; He has managed to carve a 8ft wide road trough 3 mountains so far.#NewsWorldOdisha Discovers The #Manjhi of #Odisha pic.twitter.com/FjCyhXfvBi