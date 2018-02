Uma fotografia publicada na rede social Reddit, nesta terça-feira, está a gerar debate na internet. A dúvida está no facto de as duas partes serem ou não iguais, ilustrando bem o fenómeno da ilusão de ótica.

Em apenas dois dias, a publicação conta já com quase dois milhões de visualizações e 1500 comentários.

Esta é a mesma fotografia, uma junta à outra. Não foram tiradas com ângulos diferentes. É a mesma, pixel por pixel", pode ler-se na descrição.

O autor da publicação chegou mesmo a partilhar um GIF para provar que as duas fotografias são, na realidade, a mesma.

Tinha de provar a mim mesmo".

Apesar de a imagem da direita parecer estar mais inclinada, ela é totalmente igual à da esquerda. Trata-se de uma ilusão de ótica, explicada por um fenómeno que ocorre ao nível do cérebro, que constrói uma dimensão diferente, com uma perspetiva também diferente.

O nosso cérebro interpreta as duas imagens como sendo paralelas e a afastar-se uma da outra, quando, na verdade, não estão", explicou ao El País Susana Martinez-Conde, diretora do laboratório de neurociência da universidade de Nova Iorque.

A fotografia foi tirada pelo artista francês Daniel Picon, em 2010. No espaço de partilha online de Akiyoshi Kitaoka, professor de psicologia da universidade de Ritsumeikan, no Japão, e autor de vários trabalhos sobre perceção, foi divulgada pela primeira vez a imagem, chamada Roads in Mexico.

Este fenómeno de distorção da perceção ficou conhecido como a ilusão da torre de Pisa, a obra de investigadores da universidade McGill do Canadá vencedora do primeiro prémio na edição de 2007 do concurso The Illusion of the Year.