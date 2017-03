Há uma nova ilusão de ótica que se tornou viral na internet. Desta vez, com um prato de morangos. O autor é Akiyoshi Kitaoka, um professor de psicologia da Universidade de Ritsumeikan, no Japão, que costuma partilhar ilusões óticas no Twitter.

2色法によるイチゴの錯視。この画像はすべてシアン色(青緑色)の画素でできているが、イチゴは赤く見える。

Strawberries appear to be reddish, though the pixels are not. pic.twitter.com/Ginyhf61F7 — Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) 28 de fevereiro de 2017

Ao que parece, não há um único píxel vermelho na imagem. Contudo, os morangos parecem vermelhos. Os nossos cérebros são os culpados. Foram treinados para colorir o que vemos de forma a que os objetos pareçam de cor consistente.

De acordo com o The Independent, a isto chama-se constância de cor, que é uma característica do sistema humano de perceção de cores.

Esse sistema permite que possamos perceber a cor de um objeto independentemente das condições de iluminação ou do filtro posto numa imagem. Mesmo perante um filtro cinzento, os morangos são percecionados por nós como sendo vermelhos. Os olhos compensam a iluminação do ambiente.

Bevil Conway, um especialista em perceção visual, explica, em declarações à Vice, que na imagem os morangos são, na realidade, de escala cinzenta. Também um utilizador do Twitter chegou à mesma conclusão, ao isolar as cores encontradas nos morangos e colocá-los num fundo branco.