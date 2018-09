A companhia aérea Cathay Pacific surpreendeu os clientes aos evidenciar um erro que surgiu num dos aviões da companhia aérea, em Hong Kong. No Boeing 777-367 podia ler-se “Cathay Paciic”, faltando a letra “f” no nome da companhia.

A transportadora aérea partilhou a imagem do avião nas redes sociais e, de uma forma bem humorada, disse que o aparelho iria ser repintado. Vários foram os comentários de utilizadores que, depressa, brincaram com a situação.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop! (Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET — Cathay Pacific (@cathaypacific) 19 de setembro de 2018

A companhia aérea argumenta que a falta do “f” se tratou de um erro, mas alguns trabalhadores da indústria levantaram dúvidas. Um engenheiro da empresa Haeco, um dos principais grupos de engenharia e manutenção de aeronaves do mundo, diz que, caso tenha sido um erro, devia haver um espaço em branco entre as letras no stencil utilizado.

O erro foi detetado esta quarta-feira, depois de o avião ter feito a ligação entre Xiamen, local onde a empresa Haeco faz a manutenção dos aparelhos para a companhia, e Hong Kong.

I guess the 'F' isn't working on someone's keyboard... — derekzappia (@derekzappia) 19 de setembro de 2018

I’m sure someone will ix it — Simon Cuthbert (@SimonCuthbert) 19 de setembro de 2018