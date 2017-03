Sue Radford, uma mulher de 42 anos, de Heysham, na Inglaterra, está gravida do vigésimo filho.

Os Radford são conhecidos como “a maior família da Grã-Bretanha” e têm o seu próprio reality show, intitulado “19 Kids And Counting”, que, em Portugal, passa no canal TLC.

A gravidez foi anunciada no Instagram da mãe, Sue Radford, que recebeu várias mensagens de fãs do programa, a felicitá-la pela chegada de mais uma criança.

Sue e Noel Radford são pais de Christopher (com 27 anos), Sophie (com 23 anos), Chloe (com 21 anos), Jack (com 19 anos), Daniel (com 17 anos), Luke (com 15 anos), Millie (com 14 anos), Kate (com 13 anos), James (com 12 anos), Ellie (com 11 anos), Aimee (com 10 anos), Josh (com nove anos), Max (com sete anos), Tilly (com seis anos), Oscar (com cinco anos), Casper (com quatro anos), Alfie (com três anos), Hallie (com um ano) e de Phoebe (com oito meses).

Phoebe, a filha mais nova, nasceu a 19 de julho de 2016, há apenas oito meses.

Ao jornal britânico The Mirror, o casal contou que, para a ceia de Natal, comprou três perus, três quilos e meio de batatas, 25 pudins e uma grande quantidade de vegetais e legumes, para que ninguém passasse fome.

Sue e Noel eram namorados de infância e Sue ficou grávida, do primeiro filho, com apenas 14 anos. Agora, o casal já tem também três netos.